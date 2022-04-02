3 خطوات لحصول معتمري الخارج على التأشيرة الإلكترونية

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة حصول المعتمرين القادمين من خارج المملكة، على تأشيرة العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد .
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تشمل 3 خطوات، تبدأ بالدخول على المنصات المعتمدة، ثم تصميم برنامج العمرة، من حيث خدمات السكن والنقل والخدمات الميدانية والتي تقدمها الشركات السعودية، بخلاف أي خدمات إضافية أخرى.
وأشارت إلى أن الخطوة الأخيرة والمعنية باستكمال متطلبات التأشيرة، وتتضمن، تسجيل بيانات المعتمرين، مع تعبئة نموذج طلب التأشيرة على موقع وزارة الخارجية، لافتة إلى أنه بعد استيفاء البيانات يتم إصدار التأشيرة إلكترونيًا، ويتم طباعتها من قبل المعتمر.
وفق “أخبار 24”.