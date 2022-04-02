رئيس “فورمولا 1”: السباق مستمر في المملكة العام المقبل

أكد الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات “فورمولا 1” للسيارات، ستيفانو دومينيكالي، أن السباق سيُقام في نسخة ثالثة بالمملكة العام المقبل.
وأضاف “دومينيكالي” بحسب وكالة “رويترز”، أن إدارة الرياضة اتخذت القرار بالتنسيق مع السائقين والجهات المعنية الأخرى.
وتابع أن “فورمولا 1” تتعامل كقوة مؤثرة في تغيير المنطقة، إذ لها دور واضح في تسليط الضوء على الإيجابيات، مشيراً إلى إقبال الشباب والنساء والأطفال على حضور فعاليات السباق الأسبوع الماضي.
يذكر أن وزارة الرياضة وقعت عقداً لتنظيم سباقات فورمولا 1 في المملكة لمدة 15 عامًا، استضافت المملكة نسختين منها.