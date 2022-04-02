“الأرصاد”: طقس مستقر على معظم المناطق.. واستمرار الرياح المثيرة للغبار في مكة والمدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم (السبت) مستقراً على كافة أنحاء المملكة باستثناء منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.
وأشار إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأبان المركز أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ ساعة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.