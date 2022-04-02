ماذا قال رئيسا الاتحادين المكسيكي والبولندي عن مجموعة “الأخضر” في كأس العالم 2022؟

علق رئيسا الاتحادين المكسيكي والبولندي لكرة القدم، عن وقوع منتخبي بلادهما، في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، والتي تضم أيضًا المنتخب الوطني الأول والأرجنتين.
وقال رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، يون دي لويسا، عبر حسابه على “تويتر”: “لا توجد مجموعة سهلة.. في كأس العالم كل المباريات صعبة ويجب أن نستعد جيدا لخوض مشوار جيد.. سنستمتع بشغف لاعبينا وبالجماهير الرائعة لدينا”.
وأوضح رئيس الاتحاد البولندي، سيزاري كوليسا، على “تويتر” أيضًا: “إنها مجموعة مثيرة للغاية.. نتحلى بالتواضع لكننا لا نخشى أحدا.. سنذهب إلى قطر بدون أي مخاوف مسبقة ومستعدون للقتال.. كونوا معنا”.
وأسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 بقطر عن وقوع المنتخب الوطني، الذي تأهل إلى كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات كل من الأرجنتين، وبولندا والمكسيك. وفق “أخبار 24”.
ويدشن الأخضر مشواره في كأس العالم 2022 بمواجهة نظيره الأرجنتيني في الـ22 من نوفمبر المقبل على ملعب لوسيل الواقع على بعد 15 كم إلى الشمال من وسط الدوحة، العاصمة القطرية.
وسيخوض المنتخب الوطني مواجهته الثانية أمام بولندا على ملعب الجنوب في الـ26 من الشهر ذاته، فيما يختتم مشوار دور المجموعات في الـ 30 من الشهر ذاته بلقاء نظيره المكسيكي على ملعب 974.