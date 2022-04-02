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جديد المحليات > المملكة ترحب بإعلان الأمم المتحدة والحكومة اليمنية بدء هدنة لمدة شهرين
02/04/2022   2:13 م

المملكة ترحب بإعلان الأمم المتحدة والحكومة اليمنية بدء هدنة لمدة شهرين

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أعلنت وزارة الخارجية، ترحيب المملكة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية.

وأكدت الوزارة، على ترحيب المملكة ودعمها لإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة، كما تثمن جهود المبعوث الخاص بإعلانها.

ونوهت إلى أن ذلك يأتي بالتماشي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في شهر مارس 2021م. وفق “أخبار 24”.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد أعلنت ترحيبها بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ بدء هدنة لوقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية لمدة شهرين.

المملكة ترحب بإعلان الأمم المتحدة والحكومة اليمنية بدء هدنة لمدة شهرين

جديد المحليات
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