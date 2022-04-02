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جديد المحليات > جمعت 87 مليوناً العام الماضي.. “الزكاة” تتيح خدمة “زكاتي” إليكترونياً للعام الخامس
02/04/2022   8:34 م

جمعت 87 مليوناً العام الماضي.. “الزكاة” تتيح خدمة “زكاتي” إليكترونياً للعام الخامس

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أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام الخامس على التوالي خدمة “زكاتي” التي تتيح إخراج الزكاة اختياريًا عبر تطبيق “زكاتي” أو الموقع الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة أن إخراج الزكاة يتم بطرق الدفع الآمنة والموثوقة عبر “سداد” و”Apple Pay”، بسرعة ومرونة للحث على إخراجها لمستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتوفر “زكاتي” اختيار الفئة المستحقة من المستفيدين مع إمكانية حساب الزكاة الواجبة على مختلف أنواعها، ودفعها بشكلٍ موثوق وإصدار فاتورة، إضافة إلى التذكير بموعد الزكاة. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن إجمالي المبالغ التي استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي عبر خدمة “زكاتي” في شهر رمضان الماضي، بلغ أكثر من 87 مليون ريال.

جمعت 87 مليوناً العام الماضي.. “الزكاة” تتيح خدمة “زكاتي” إليكترونياً للعام الخامس

جديد المحليات
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