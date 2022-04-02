​خلال 4 أيام.. “التجارة” تنفذ أكثر من 3 آلاف زيارة لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية

نفذت وزارة التجارة أكثر من 3100 زيارة خلال 4 أيام، على المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت بالأنظمة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من تلك الزيارات هو رصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب وتلبية أي زيادة مطلوبة، والتأكد من تعدد موردي السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.
وأكدت متابعتها المستمرة لضمان وفرة السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية في الأسواق المحلية ومنافذ البيع خصوصاً السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يُقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وفق “أخبار 24”.