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جديد المحليات > استشاري: في هذه الحالة على مريض السكري والقلب الإفطار فوراً حتى لو بقيت دقيقة واحدة على الأذان
02/04/2022   8:32 م

استشاري: في هذه الحالة على مريض السكري والقلب الإفطار فوراً حتى لو بقيت دقيقة واحدة على الأذان

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شدد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على ضرورة إفطار مريض السكري والقلب فوراً في حال شعوره بدوخة.

وقال الدكتور النمر، إنه في حال نزل السكر تحت مستوى الـ70 ملغ/دسل، فيجب على الشخص المصاب الإفطار على الفور ودون تأخير حتى ولو بقي على الأذان دقيقة واحدة فقط.

وأشار إلى واقعة حدثت لمريض قلب وسكري، حيث أحسّ بدوخة قبل أذان المغرب بعشر دقائق، وعند قياسه مستوى السكر وجده 50 ملغ/دسل فلم يخبر أحداً وقرر أن يتحمل حتى وقت الأذان. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه بعد ذلك حدث أن تعرض المريض للإغماء في وقت الأذان ودخل في غيبوبة سكر استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث تم إدخاله إلى العناية المركزة.

استشاري: في هذه الحالة على مريض السكري والقلب الإفطار فوراً حتى لو بقيت دقيقة واحدة على الأذان

جديد المحليات
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