الهلال Vs الشباب.. مواجهة لتأكيد التفوق أو لرد الاعتبار

تتجه أنظار عشاق الكرة في المملكة، عند الساعة الـ 10 مساء الأحد، صوب ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، لمتابعة قمة رمضانية، ستجمع الهلال أمام نظيره الشباب، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتأهل فريق الهلال إلى الدور نصف النهائي بعدما تفوق على الرائد 2-0، في ثمن النهائي، قبل أن يتجاوز عقبة جاره النصر (2-1) في ربع النهائي، بينما تأهل الشباب بعد فوزه الكبير على ضمك 5-0 في ثمن النهائي، قبل أن يتخطى الأهلي 2-1 في ربع النهائي. وفق “أخبار 24”.
وتعد مباراة الهلال والشباب هي الثالثة بينهما هذا الموسم، إذ التقيا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرتين، انتهت الأولى بالتعادل (2-2)، فيما فاز الهلال بالمباراة الثانية بنتيجة كبيرة وصلت إلى 5 أهداف دون مقابل.
ويسعى الهلال إلى تأكيد تفوقه على جاره الشباب، ومواصلة سلسلة انتصاراته وبلوغ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يواجه الفائز منهما المتأهل من مباراة الاتحاد والفيحاء مساء الإثنين.
في المقابل، يبحث فريق الشباب، عن رد اعتباره أمام الهلال، حيث يعول الفريق الشبابي على سجله الجيد أمام خصمه في مباريات الفريقين الأخيرة بكأس الملك، حيث فاز عليه بهدف دون مقابل في ربع نهائي نسخة 2014، بالإضافة إلى انتصاره بنتيجة (4-2) بمجموع المباراتين في نصف نهائي نسخة الكأس عام 2009، ليكمل مشواره ويحقق اللقب في البطولتين.
يذكر أن كل فريق سيدشن مشواره الرسمي في منافسات دوري أبطال آسيا 2022، بعد مباراة نصف نهائي كأس الملك، حيث سيواجه الهلال منافسه الشارقة الإماراتي، يوم الجمعة، ضمن المجموعة الأولى.
ويواجه الشباب نظيره مومباي سيتي الهندي، ضمن الجولة الثانية، علماً بأن جميع مباريات الفريقين ستقام في المملكة، بعد قرار الاتحاد الآسيوي إقامة مرحلة المجموعات بنظام التجمع للعام الثاني على التوالي.