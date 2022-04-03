“الأرصاد”: رياح نشطة وغبار على مكة والمدينة وطقس مستقر على بقية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر اليوم (الأحد) تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال المركز في تقريره عن حالة الطقس إنه يتوقع أن يكون الطقس مستقراً على بقية مناطق المملكة، فيما تسود سماء غائمة جزئياً على مناطق شمال المملكة.
وأبان أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.