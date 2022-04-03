أكاديمي يروي كيف حولت مصادفة مسار حياته من بائع بمطعم بيتزا إلى أستاذ بإحدى جامعات لندن

روى الأكاديمي بكلية سواس في جامعة لندن، الدكتور إبراهيم أبو ساق، قصة مصادفة قادته ليصبح أكاديمياً في واحدة من أبرز الجامعات البريطانية بعدما كان يعمل بائعاً في أحد فروع بيتزا هت.
وقال أبو ساق، إن قصته بدأت مع عمله في مطعم بيتزا هت خلال دراسته في بريطانيا، قبل أن يتعرف عليه أحد الأساتذة الذي تواجد مصادفة في المحل الذي يعمل به وعرض عليه العمل بشركات الاستشارات التي تختص بمساعدة الطلاب.
وأضاف في مقطع فيديو نشره مركز التواصل الحكومي، أنه عمل في إحدى الشركات لمدة شهرين، ثم تواصلت معه الملحقية الثقافية في لندن لإبلاغه بقبوله في بعثة للحصول على درجة الدكتوراه لكنه كان يفضل في البداية استمراره بالعمل في الشركة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن مدير الشركة نصحه بعدما علم بالقصة بأن يستغل الفرصة ويحصل على الدكتوراه، موضحاً أنه انتهى من البعثة بالفعل وتعرف على أحد الأساتذة البريطانيين وعرض عليه تقديم محاضرات للطلاب بجامعة كامبريدج ليجد إشادة من الطلاب الذين تأثروا بأسلوبه.
رحلة مصادفة لم تكن في الحسبان؛ من بائع في أحد فروع بيتزاهت، إلى دكتور أكاديمي مؤثر على مستوى جامعة #لندن البريطانية. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/Cat5Y1jq6Z
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) April 2, 2022