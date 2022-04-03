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جديد المحليات > 6 أهداف و7 أنشطة مستهدفة.. “أمانة الرياض” تكشف عن خطتها لشهر رمضان
03/04/2022   9:55 ص

6 أهداف و7 أنشطة مستهدفة.. “أمانة الرياض” تكشف عن خطتها لشهر رمضان

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كشفت أمانة منطقة الرياض عن خطة الرقابة لشهر رمضان المبارك، مبينة أن الخطة تعمل على تحقيق 6 أهداف، وتستهدف مراقبة 7 أنشطة.

وقالت الأمانة إن خطة الرقابة تهدف لرفع مستوى الوعي لدى المستهلكين، وفحص العمالة والتأكد من خلوهم من الأعراض المرضية، والحرص على الالتزام بتطبيق شروط التخزين والحفظ والتداول والتحضير في المنشآت الغذائية.

وأضافت أن الأهداف تشمل كذلك التأكد من سلامة المادة الغذائية الخام والمطهية، والوقوف على مدى التزام العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية المقررة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشآت المستهدفة حسب التعليمات المعمول بها. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أن أبرز الأنشطة المستهدفة بالخطة، هي المطاعم بأنواعها، ومحلات الهدايا، ومحلات العصائر، والهايبر ماركت والأسواق المركزية، والحلاقة، وكذلك المغاسل، والمخابز والحلويات.

خطة الرقابة في شهر رمضان لأمانة الرياض

6 أهداف و7 أنشطة مستهدفة.. “أمانة الرياض” تكشف عن خطتها لشهر رمضان

جديد المحليات
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