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رياضة > أين تقع مجموعة الأخضر في مقياس الصعوبة بكأس العالم 2022 من تاريخ مشاركاته بالمونديال؟
03/04/2022   10:02 ص

أين تقع مجموعة الأخضر في مقياس الصعوبة بكأس العالم 2022 من تاريخ مشاركاته بالمونديال؟

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يستعد المنتخب الوطني، للظهور السادس في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم بعد تأهله إلى نهائيات مونديال 2022، ممثلًا لقارة آسيا رفقة اليابان.

وتأهل الأخضر إلى المونديال الذي ستستضيفه دولة قطر في شهر نوفمبر المقبل بعدما تصدّر مجموعته في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن نظيره الياباني الوصيف.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، التي أُجريت يوم أمس (الجمعة)، عن وقوع الأخضر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات: الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

ونستعرض خلال السطور التالية مجموعات الأخضر في كل نسخة تأهل بها المنتخب الوطني لكأس العالم وماذا فعل في كل مشاركة:

 كأس العالم 1994

وقع الأخضر بالمجموعة الأخيرة رفقة منتخبات: هولندا، بلجيكا والمغرب خلال النسخة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

المنتخب السعودي أمام نظيره الهولندي في كأس العالم 1994

وحلّ الأخضر بالمركز الثاني بعد جمعه رصيد 6 نقاط ليتأهل رفقة هولندا صاحبة الرصيد ذاته ولكنها تصدرت بفارق المواجهة المباشرة.

 وصعد الأخضر لدور 16 من المونديال ولكنه هُزم بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره السويدي.

كأس العالم 1998

وحلّ الأخضر بالمجموعة رفقة منتخبات: فرنسا ـ البلد المضيف للمونديال ـ، الدنمارك وجنوب إفريقيا.

جانب من مواجهة المنتخب السعودي والفرنسي

وتذيل المنتخب الوطني مجموعته برصيد نقطة جمعها من تعادل أمام نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لكل فريق.

 كأس العالم 2002

 ووقع المنتخب الوطني بالمجموعة الخامسة رفقة منتخبات: ألمانيا، أيرلندا والكاميرون في نسخة استضافتها دولتا كوريا الجنوبية واليابان.

جانب من مواجهة المنتخب السعودي لألمانيا

وتذيل الأخضر ترتيب مجموعته بدون أي نقاط، فيما تصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد 7 نقاط بينما حلت أيرلندا وصيفة بـ 5 نقاط بفارق نقطة عن الكاميرون التي احتلت المركز الثالث.

 كأس العالم 2006

ووقع المنتخب بالمجموعة الأخيرة رفقة منتخبات: إسبانيا، أوكرانيا وتونس في بطولة استضافتها دولة ألمانيا.

المنتخب السعودي والتونسي بكأس العالم 2006

وأنهى المنتخب الوطني مشاركته في نسخة 2006، متذيلاً لجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة جمعها بتعادل أمام نظيره التونسي.

كأس العالم 2018

ووقع الأخضر بالمجموعة الأولى رفقة منتخبات: روسيا ـ البلد المستضيف ـ، أوروغواي ومصر.

جانب من مباراة السعودية ومصر في كأس العالم

وأنهى المنتخب الوطني مشاركته في نسخة 2018 التي استضافتها روسيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط جمعها بفوز أمام المنتخب المصري. وفق “أخبار 24”.

أين تقع مجموعة الأخضر في مقياس الصعوبة بكأس العالم 2022 من تاريخ مشاركاته بالمونديال؟

رياضة
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