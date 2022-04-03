أين تقع مجموعة الأخضر في مقياس الصعوبة بكأس العالم 2022 من تاريخ مشاركاته بالمونديال؟

يستعد المنتخب الوطني، للظهور السادس في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم بعد تأهله إلى نهائيات مونديال 2022، ممثلًا لقارة آسيا رفقة اليابان.
وتأهل الأخضر إلى المونديال الذي ستستضيفه دولة قطر في شهر نوفمبر المقبل بعدما تصدّر مجموعته في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن نظيره الياباني الوصيف.
وأسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، التي أُجريت يوم أمس (الجمعة)، عن وقوع الأخضر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات: الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
ونستعرض خلال السطور التالية مجموعات الأخضر في كل نسخة تأهل بها المنتخب الوطني لكأس العالم وماذا فعل في كل مشاركة:
كأس العالم 1994
وقع الأخضر بالمجموعة الأخيرة رفقة منتخبات: هولندا، بلجيكا والمغرب خلال النسخة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وحلّ الأخضر بالمركز الثاني بعد جمعه رصيد 6 نقاط ليتأهل رفقة هولندا صاحبة الرصيد ذاته ولكنها تصدرت بفارق المواجهة المباشرة.
وصعد الأخضر لدور 16 من المونديال ولكنه هُزم بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره السويدي.
كأس العالم 1998
وحلّ الأخضر بالمجموعة رفقة منتخبات: فرنسا ـ البلد المضيف للمونديال ـ، الدنمارك وجنوب إفريقيا.
وتذيل المنتخب الوطني مجموعته برصيد نقطة جمعها من تعادل أمام نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لكل فريق.
كأس العالم 2002
ووقع المنتخب الوطني بالمجموعة الخامسة رفقة منتخبات: ألمانيا، أيرلندا والكاميرون في نسخة استضافتها دولتا كوريا الجنوبية واليابان.
وتذيل الأخضر ترتيب مجموعته بدون أي نقاط، فيما تصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد 7 نقاط بينما حلت أيرلندا وصيفة بـ 5 نقاط بفارق نقطة عن الكاميرون التي احتلت المركز الثالث.
كأس العالم 2006
ووقع المنتخب بالمجموعة الأخيرة رفقة منتخبات: إسبانيا، أوكرانيا وتونس في بطولة استضافتها دولة ألمانيا.
وأنهى المنتخب الوطني مشاركته في نسخة 2006، متذيلاً لجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة جمعها بتعادل أمام نظيره التونسي.
كأس العالم 2018
ووقع الأخضر بالمجموعة الأولى رفقة منتخبات: روسيا ـ البلد المستضيف ـ، أوروغواي ومصر.
وأنهى المنتخب الوطني مشاركته في نسخة 2018 التي استضافتها روسيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط جمعها بفوز أمام المنتخب المصري. وفق “أخبار 24”.