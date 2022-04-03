قبل موقعة الكأس.. الهلال يهيمن على تاريخ مواجهاته ضد الشباب

يستعد الهلال لمواجهة نظيره الشباب في نصف نهائي كأس الملك، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، مساء اليوم الأحد، على أن يواجه الفائز نظيره من مباراة الفيحاء والاتحاد يوم الإثنين.
وكان الهلال قد حقق الفوز أمام النصر بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي البطولة، بينما نجح الشباب في تحقيق الفوز أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتعد مباراة الهلال والشباب هي الثالثة بينهما هذا الموسم، إذ التقيا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرتين، انتهت الأولى بالتعادل (2-2)، فيما فاز الهلال بالمباراة الثانية بنتيجة كبيرة وصلت إلى 5 أهداف دون مقابل.
كأس الملك
التقى الشباب والهلال خلال بطولة كأس الملك في 7 لقاءات، ويملك الهلال أفضلية الانتصارات في 5 مواجهات، بينما تمكن الشباب من الفوز مرتين.
ويأمل فريق الشباب، في تكرار سيناريو وذكريات عام 2014، بعد أن تمكن من الانتصار على الهلال بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتتويج بعد ذلك باللقب الأغلى أمام الأهلي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مواجهات الشباب والهلال توقفت في كأس الملك، منذ مطلع إبريل 2014، عندما انتصر الشباب بهدف البرازيلي رافينيا، لتعود مجددًا بعد 8 أعوام في 2022، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض العاصمة.
دوري المحترفين
وعلى صعيد دوري المحترفين، يتفوق نادي الهلال على نظيره الشباب في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقى الفريقان في 28 مباراة حيث فاز الهلال في 16 مرة وتعادلا في 8، بينما فاز فريق المدرب سوموديكا خلال 4 مباريات.
وسجل لاعبو نادي الهلال 52 هدفاً خلال الـ 28 مواجهة، فيما أحرز الشباب 24 هدفاً في شباك حامل لقب دوري المحترفين.
النتيجة الأكبر
ويملك نادي الهلال، النتيجة الأكبر في تاريخ مبارياته أمام الشباب، حيث فاز عليه بخمسة أهداف مقابل هدف بالدور الثاني من الموسم الماضي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما عاد وفاز بنتيجة 5- 0 في مباراة الدوري الثاني لدوري هذا الموسم.
لا يعرف فريق الهلال الأول لكرة القدم، الخسارة أمام نظيره الشباب، خلال 17 مباراة متتالية في جميع المسابقات، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، الأحد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتعود آخر خسارة للفريق الهلالي أمام الشباب، إلى 17 أكتوبر 2014، وكانت بنتيجة 0-1، سجله الكوري الجنوبي بارك تشو يونج، في الجولة السابعة من دوري المحترفين موسم 2014-2015.
رقم مميز للهلال
خلال المباريات الـ17 الماضية، كسب الهلال 12 منها، وحضر التعادل في 5، واستطاع الأزرق تسجيل 36 هدفاً، مقابل 11 للشباب.
ونال الفريق الشبابي، هزائم ثقيلة أمام الهلال خلال الفترة الماضية، حيث سقط في آخر مباراة بين الفريقين في الدوري بنتيجة 0-5، وخسر أيضاً بخماسية لهدف وحيد في مباراة الدور الثاني من بطولة الدوري بالموسم الماضي، إضافة لخسارته برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس ولي العهد لموسم 2015-2016.
الجدير بالذكر أن جميع المباريات التي وصل عددها إلى 17 كانت في بطولتي دوري المحترفين بواقع 15، وكأس ولي العهد بواقع مباراتين، دون أن يلتقي الفريقان في كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة ذاتها.