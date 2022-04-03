“إيغالو”: القاعدة الجماهيرية أحد أسباب توقيعي للهلال.. ولم أطلب فسخ تعاقدي مع الشباب بسبب مستحقاتي

أكد محترف الهلال، النيجيري أوديون ايغالو، أن أحد أهم أسباب توقيعه مع الفريق القاعدة الجماهيرية التي يمتلكها في المملكة، وسعيه دائماً لتحقيق الفوز وتحقيق البطولات.
وقال ايغالو في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “القاعدة الجماهيرية أحد أسباب توقيعي للهلال، الناس أصبحوا يعرفونني أكثر ولا أستطيع التنزه بسبب كثرة الجماهير التي تريد التصوير معي”.
وأضاف: “في الهلال أعلم بأنني سأحصل على تمريرات حاسمة وسأسجل الأهداف، وأسعى دائماً لتقديم أفضل ما لدي مع الفريق، وسأقدم 100 % من مستواي مع الفريق لأني محب للفوز ومقاتل”.
وتابع: “تمنيت المشاركة في أمم أفريقيا الماضية وتقديم كل ما لدي لمنتخب بلادي لكني في النهاية لم أذهب للمشاركة”.
وأكمل: “الجماهير تطلب دائماً تحقيق الفوز، وأعرف أن مهاجم الفريق السابق بافيتيمبي غوميز لاعب رائع لكنني مختلف، والمدرب قالي لا تحمل نفسك أكثر فوق طاقتك بسبب ما قدمه غوميز مع الفريق”. وفق “أخبار 24”.
واستطرد: “الشباب فريق جيد وكبير لكن الهلال دائماً ينافس، بدون الجمهور لا يوجد حماس في كرة القدم، ولم أكن لأفسخ عقدي مع الشباب بسبب تأخر مستحقاتي المالية ولو أردت ذلك لفسخت عقدي عندما تأخر راتبي 4 أشهر”.
وأتم تصريحاته: “كنت أحترم عقدي مع الشباب وأقدم أفضل ما لدي وسجلت 12 هدفاً مع الفريق رغم تأخر مستحقاتي، ولم أخسر حتى الآن أي مباراة مع الهلال، فأنا حاليا ألعب مع أكبر فريق آسيوي ولديه دائماً الرغبة في الفوز وهذا الفرق مع الشباب، فهو دائماً ينافس ويسعى لتحقيق الفوز”.