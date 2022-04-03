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رياضة > بعثة فولاذ خوزستان تصل إلى جدة للمشاركة في دوري أبطال آسيا
03/04/2022   10:01 ص

بعثة فولاذ خوزستان تصل إلى جدة للمشاركة في دوري أبطال آسيا

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وصلت مساء السبت إلى جدة بعثة فريق فولاد خوستان الإيراني استعداداً للمشاركة في مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، إحدى المجموعات الخمس التي تحتضنها المملكة.

وكان في استقبال بعثة الفريق الإيراني عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذين رافقوا البعثة حتى مقر إقامتها.

وتحتضن جدة مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم بجانب فولاد خوزستان كلا من شباب الأهلي دبي الإماراتي والغرافة القطري وآهال التركماني. وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن تحتضن 4 مدن سعودية مباريات 5 مجموعات بدوري الأبطال، وذلك خلال الفترة من 7-27 أبريل المقبل، وبمشاركة 4 أندية من ممثلي الوطن (الهلال – الشباب – الفيصلي – التعاون).

بعثة فولاذ خوزستان تصل إلى جدة للمشاركة في دوري أبطال آسيا

رياضة
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