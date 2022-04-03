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رياضة > الفيحاء يجري مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة الاتحاد في كأس الملك
03/04/2022   10:01 ص

الفيحاء يجري مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة الاتحاد في كأس الملك

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أجرى فريق الفيحاء، مساء السبت تمرينه الرئيس على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري وذلك استعداداً لمواجهة نظيره الاتحاد الاثنين القادم ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقد بدأت الحصة بالتمارين اللياقية والتكنيكية تحت إشراف مدرب اللياقة السيد فلادان بوبوفيتش، بينما أجرى حراس المرمى تمارينهم الخاصة برفقة مدرب الحراس دودردي بانتيتش.

وتبع ذلك تمارين المربعات ثم تمارين فنية متنوعة إلى جانب محطات ترفيهية، ثم مناورة تكتيكية على منتصف الملعب، واختتم التمرين بالتسديد المباشر على المرمى. وفق “أخبار 24”.

الفيحاء يجري مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة الاتحاد في كأس الملك

رياضة
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