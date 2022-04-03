“الدفاع” تطرح وظائف شاغرة في منطقتي الرياض ومكة

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، طرح عدد من الوظائف الشاغرة على برامج التعاقد المباشر للمساندة في منطقتي مكة المكرمة والرياض.
وأوضحت الوزارة أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة في بعض التخصصات المطلوبة.
وأبانت أن الوظائف على مسميات مهندس صناعي، ومهندس محركات ومركبات، وفني ميكانيكا، وأخصائي إعلام ونشر، وأخصائي عقود تسليح، وأخصائي أمن وسلامة، ومهندس إلكترونيات، ومعلم لغة إنجليزية، وفني صيانة معدات، وأخصائي تخليص معدات، وأخصائي إدخال بيانات، ومهندس ميكانيكا، وفني إلكترونيات ، وأخصائي تحليل بيانات مالية، وأخصائي ترجمة. وفق “أخبار 24”.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف المطلوبة والتقديم من خلال الرابط.