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جديد المحليات > المركز الوطني للفعاليات يعلن موعد إطلاق موسم جدة 2022
03/04/2022   2:53 م

المركز الوطني للفعاليات يعلن موعد إطلاق موسم جدة 2022

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أعلن المركز الوطني للفعاليات، إطلاق “موسم جدة 2022” في نسخته الثانية بداية شهر مايو المقبل على أن يستمر حتى شهر يونيو.

وأوضح المركز أنه سيعلن خلال مؤتمر صحفي ينعقد يوم السبت المقبل الموافق 9 أبريل 2022، تفاصيل أرقام ومناطق فعاليات الموسم.

ويأتي إطلاق موسم جدة لهذا العام بهوية جديدة، ورؤية تعبّر عن التنوع الثقافي للمدينة، وتعدد المقومات التاريخية والسياحية والثقافية والترفيهية التي تتميّز بها، وتوفير مختلف الخيارات لسكان عروس البحر الأحمر وزوارها من جميع الأعمار، وإبراز مدينة جدة كوجهة سياحية دائمة في المنطقة. وفق “أخبار 24”.

ويسعى المركز الوطني للفعاليات إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التنموية والاقتصادية، من خلال تطوير قطاع الفعاليات في كافة المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية، وتقديم فعاليات جاذبة تعزز من ازدهار الاقتصاد الوطني وحيوية المجتمع.

المركز الوطني للفعاليات يعلن موعد إطلاق موسم جدة 2022

جديد المحليات
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