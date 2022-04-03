مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة وارتفاع حالات التعافي

واصلت الإصابات بفيروس كورونا في المملكة انخفاضها لليوم الثالث على التوالي، مسجلة 78 حالة، بانخفاض قدره 10 حالات عن يوم أمس، لتبقى في منحناها التنازلي الذي بدأته منذ 19 يناير 2022.
كما استمرت الحالات الحرجة في النزول الذي بدأته في مطلع فبراير الماضي، حيث غادرت 8 حالات العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لينخفض إجماليها إلى 95 حالة فقط.
وسجلت حالات التعافي من كورونا ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تعافى من المرض 285 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 735105 من أصل 751076 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة.
في المقابل بقيت حالات الوفاة عند مستوياتها المنخفضة التي بدأت مطلع أكتوبر 2021، مسجلة حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة كوفيد 19 في المملكة إلى 9048 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.