شاهد.. انتظام الطلاب والطالبات بكافة مناطق المملكة في أول دوام شهر رمضان

استقبلت مدارس المملكة بمختلف المناطق، اليوم (الأحد)، الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، وذلك في أول دوام خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.
وأظهرت صور جانباً من انتظام الطلاب والطالبات في كافة مناطق المملكة خلال اليوم الأول من دوام شهر رمضان بكل نشاط وحيوية لمتابعة دروسهم، وذلك بعد توقف دام لمدة 14 عامًا من آخر مرة التحق فيها الطلاب بالمدارس خلال الشهر الفضيل.
واستعدت مدارس التعليم العام والأهلي والأجنبي، والجامعات الحكومية والأهلية لاستقبال الطلاب والطالبات، بتهيئة البيئة المثالية لاستئناف الدراسة، حيث سيواصل طلاب وطالبات المدارس مسيرتهم التعليمية ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي.
وأكدت وزارة التعليم على تفعيل الأدوار التربوية في تهيئة الطلبة لمواصلة رحلتهم التعليمية بالشكل الأمثل في رمضان، بمشاركة الموجه التربوي في المدرسة، والمعلمين ومديري المدارس؛ لضمان انتظام الطلبة في مدارسهم ومتابعة تحصيلهم الدراسي.
وكانت الوزارة قد اعتمدت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان، ليكون ما بين الساعة الـ9 إلى الـ 10 صباحاً، ومنحت مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تقديم زمن بدء اليوم الدراسي لمدة ساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة، فيما تم تحديد زمن الحصة الدراسية بـ 35 دقيقة.
وفق “أخبار 24”.