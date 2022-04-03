أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تحديث مكنسة التطهير الذكية الخاصة بأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة، والتي تعمل عن طريق التطبيقات الذكية ويدويا عبر أحدث تقنيات التنظيف.
وخصصت وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، 5 مكانس لتنظيف وتطهير سطح الكعبة المشرفة؛ تقوم بعملية التنظيف وغسل السطح خلال 20 دقيقة، من خلال متخصصين ومدربين لخدمة البيت الحرام وقاصديه.
وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري، أن المكنسة تعمل عن طريق التطبيق الذكي؛ ويدويا بأبعاد ٤٠*٤٠*١٠، بتوقيت شحن لمدة 4 ساعات كما أنها تعمل لمدة 3 ساعات متواصلة.
وأشار إلى أن المكنسة تغطي مساحة 180 مترا مربعا في ثلاث ساعات، وبقوة شفط 2000 باسكا لخزان 400 مل للأتربة، وخزان المياه 250 مل، وبـ3 سرعات، عادي، سريع، سريع جدا، ومكنسة وممسحة هجينة تعمل عن طريق تقنية خرائط الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة تهدف إلى المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، فضلاً عن تطهير الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام، مشيراً إلى أن الوكالة حريصة على توفير أحدث التقنيات لتطهير بيت الله الحرام، هذه التقنيات التي ستسهم في تسريع أداء المهام وبتكلفة أقل.
وفق “أخبار 24”.