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جديد المحليات > ​”الهلال الأحمر” يوجه 6 إرشادات لتحضير مائدة رمضانية صحية
03/04/2022   6:27 م

​”الهلال الأحمر” يوجه 6 إرشادات لتحضير مائدة رمضانية صحية

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وجهت هيئة الهلال الأحمر عدة إرشادات لتحضير مائدة طعام صحية تحافظ على صحة الجسم بشكل عام خلال شهر رمضان.

وأوضحت الهيئة أن الإرشادات تضم استخدام المقلاة الهوائية للطهي إن أمكن، واستخدام الطحين الأسمر بدلاً من الأبيض؛ لضمان زيادة نسبة الألياف في الوجبة، وكذلك تحضير الحلويات في المنزل بكميات سكر معتدلة.

وأضافت أنه يجب التقليل من كمية الملح والتوابل بجميع أنواعها، مع الحرص على تحضير أنواع الحساء الخالية من الدهون، كحساء الخضار والعدس، إلى جانب استخدام الزيوت الصحية في تحضير الوجبات، مثل زيت الزيتون. وفق “أخبار 24”.

​”الهلال الأحمر” يوجه 6 إرشادات لتحضير مائدة رمضانية صحية

جديد المحليات
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