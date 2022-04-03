يعرض أراضي تجارية وسكنية ومجوهرات.. “إنفاذ” يفتتح شهر رمضان بـ7 مزادات

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” اليوم (الأحد) عن إقامة 7 مزادات علنية، تعرض عقارات ومنقولات في 4 مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال المدة من 1 إلى 21 أبريل 2022م.
وتعرض المزادات 46 أصلًا من العقارات والمنقولات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، ومجمع فلل، وعمائر تجارية وسكنية ومجوهرات وحُلي متعددة الأصناف.
وتبدأ المزادات بمزاد فيحاء الرياض الإلكتروني الذي يستعرض 7 عقارات متعددة بمدينة الرياض، ومزاد طويق الإلكتروني الذي يستعرض عقاراً بحي طويق بالرياض، ومزاد مزايا مكة الإلكتروني الذي يُقام على عقارين بمكة المكرمة، ومزاد مستقبل طيبة الحضوري الذي يعرض 4 عقارات بعدة أحياء على مستوى المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
كما يستعرض مزاد مشارف مكة الإلكتروني 7 عقارات متنوعة بمكة المكرمة، ومزادات الشرقية الإلكترونية التي تعرض 8 عقارات بالمنطقة الشرقية، وأخيرًا مزاد المنقولات الذي يقام على 17 صنفًا من الذهب والمجوهرات بأحجام وأنواع مختلفة بمدينة الرياض.