سكان المملكة أنفقوا 88.5 مليار ريال خلال فبراير الماضي بزيادة 10%

استعرض البنك المركزي السعودي، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال شهر فبراير الماضي، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع والسحوبات ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر “مدى”.
وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” الشهرية، ارتفاع إنفاق المستهلكين بالمملكة إلى 88.57 مليار ريال خلال شهر فبراير 2022، وبنسبة 10% مقارنة بنحو 80.23 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2021.
وأبانت البيانات ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة خلال شهر فبراير 2022 بنسبة 25% لتصل إلى نحو 38.88 مليار ريال مقارنة ﺑ31.05 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2021، فيما تمت المبيعات خلال شهر فبراير الماضي من خلال 496.3 مليون عملية، وعبر 1.09 مليون جهاز.
وأشارت إلى أن السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي سجلت خلال شهر فبراير 2022 انخفاضا بنسبة 7% لتصل إلى نحو 41.7 مليار ريال، مقارنة بسحوبات فبراير 2021 والتي بلغت 45.01 مليار ريال، فيما تمت هذه السحوبات النقدية من خلال 16.5 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 113.8 مليون عملية.
كما ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 8.02 مليار ريال خلال شهر فبراير 2022 وبنسبة 92% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، فيما تمت هذه المبيعات من خلال 38.9 مليون عملية.وفق “أخبار 24”.
وتتضمن مبيعات التجارة الإلكترونية عمليات بطاقات مدى المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر بطاقات فيزا وماستركارد وغيرها من البطاقات الائتمانية.