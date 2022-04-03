“النيابة” تعرف التسول وتوضح عقوبة كل من أداره أو امتهنه

قالت النيابة العامة إن المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
وأوضحت أن ممتهن التسول هو كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، مبينةً أن عقوبات التسول تشمل كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره، أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن عقوبات التسول تشمل السجن لمدة عام، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.