أعلنت وزارة العدل اكتمال إطلاق خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي كانت تختص بالصكوك التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تشمل جميع الصكوك الصادرة من جميع المحاكم في مختلف مناطق المملكة، كما أنها تمكّن المستفيد من التحقق من صكوك حصر الورثة غير الإلكترونية ومطابقتها بنسخة إلكترونية من خلال بوابة ناجز.
ونوهت إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية ثم اختيار الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة “التحقق من وثيقة حصر الورثة” من خلال الحالات الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.