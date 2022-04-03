وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن قائمة المتنافسين لأخذ رخصة كشف عن المعادن بموقع “الخنيقية”

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الأحد)، عن قائمة المتنافسين المؤهلين من مرحلة التأهيل المسبق للحصول على رخصة كشف عن المعادن في موقع “الخنيقية” التعديني الواقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض.
وذكرت الوزارة أن الشركات المتأهلة، والتي تشمل كلًا من شركة إسيل للتعدين والصناعة ليميتد، وشركة ألارا السعودية فينشرز، وشركة إيفانهو إليكترك، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة فيدانتا ليميتد، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، وشركة موكسيكو ريسورسيس، وأخيرًا شركة نورين للتعدين.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية المنافسة للحصول على رخصة الكشف في موقع الخنيقية، وسيتم دعوة المتنافسين المؤهلين للمشاركة في المرحلة الثانية من عملية المنافسة، والتي تعد مرحلة تقديم العروض، كما ستعقد الوزارة خلال شهر أبريل مؤتمرًا للمتنافسين المؤهلين لمعرفة المزيد عن المراحل المقبلة من عملية الترخيص.
وأضافت أنه سيتم منح المشاركين مدة شهرين لاستكمال المرحلة الثانية المتمثلة بتقديم العروض، والحصول على الوثائق الداعمة، حيث تم تحديث غرفة البيانات الإلكترونية بالمعلومات الفنية التي يمكن للمستثمرين الوصول إليها والحصول على الوثائق والمستندات التي من بينها تقرير فني مستقل، ونموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى مسح أرضي. وفق “أخبار 24”.
ويعد موقع الخنيقية أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة، حيث تزيد مساحته على 350 كيلومترا مربعا، ويحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بنحو 25 مليون طن من خامات الزنك والنحاس، والتي تعد ضرورية لتحول قطاع الطاقة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الزنك والنحاس.