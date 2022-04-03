أسعار الكنعد ترتفع 400% في جازان.. وهذا هو السبب

شكا عدد من مرتادي سوق السمك في منطقة جازان من ارتفاع أسعار الأسماك بشكل جنوني، ما دعا بعض المتسوقين الى استبدال الأسماك الطازجة بالمثلجة والمستوردة، وذلك مع اقتراب موسم ظهور الأسماك.
وقال محمد علي (أحد المتسوقين) لـ”أخبار 24″ إن أسماك الكنعد “الضيراك” ارتفع سعرها خلال الأربعة الأيام الماضية بشكل كبير، إذ وصل اليوم سعر الحبة الكبيرة إلى ١٦٠٠ريال فيما كانت في السابق لا تتعدى ٣٥٠ريالا، فيما وصلت الصغيرة إلى ٤٠٠ريال، والتي كان سعرها لا يتعدى الـ ١٠٠إلى ١٢٠ريالا، مرجعًا ذلك إلى أن بعض بائعي السمك يستغلون دخول رمضان لرفع أسعار السمك بالإضافة الى الرياح الموسمية وارتفاع موج البحر الذي منع معظم الصيادين من دخول البحر.
من جانبه أوضح أحد كبار بائعي الأسماك في المنطقة محمود محمد أن ارتفاع الأسعار يحدده الدلالون خاصة إذا كانت الأسماك قليلة، حيثُ يقومون برفع أسعار الجملة إلى أسعار مبالغ فيها ونجبر علی المزاودة لكسب رزقنا ونجبر أيضا على شراء الزبون من الأسماك دون أن نخسر، لأن الزبون يأتي لشراء الأسماك من عند شخص يثقون في جودة أسماكه.
وبين أحد البائعين أن الأسماك البلدي مطلوبة جدا، ولذا فإن ارتفاع سعر الأسماك حسب العرض والطلب، مشيرا إلى أن معظم الطلب على أسماك الكنعد الضيراك والهامور والبياض.
وأشار إلى أن أجود أنواع السمك البلدي يزاود علی رفع أسعاره مجموعة مخصصة في السوق والجميع يعلم أن لديهم الأفضل، وبعض مرتادي السوق يفضلون الأسماك المستوردة وهناك تباع بالكيلو أو بالحبة، وأسعارها في متناول الجميع.
يذكر أن موسم هجرة أسماك الكنعد والحريد إلى منطقة جازان قد اقترب.