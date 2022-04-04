بالفيديو والصور.. الهلال يقلب الطاولة على الشباب بثنائية.. ويتأهل إلى نهائي كأس الملك

حول فريق الهلال تأخره بهدف لفوز مثير على الشباب، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وبتلك النتيجة تأهل الهلال إلى نهائي كأس الملك، لينتظر الفائز من مواجهة الاتحاد والفيحاء المقرر لها مساء الإثنين.
وسجل إيفر بانيغا الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك سلمان الفرج التعادل للهلال في الدقيقة 73، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليلجأ الفريقان بعدها للوقت الإضافي.
وسجل أوديون إيغالو الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 14 من زمن الشوط الإضافي الأول.
أحداث المباراة
في الدقيقة (7) أضاع فريق الشباب هدفا محققا بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها كارلوس جونيور وحيدا دون أي رقابة دفاعية من أمام المرمى برأسية قوية، ولكن تصدى لها الحارس عبد الله المعيوف بشكل جيد.
وشهدت الدقيقة (14) تسديدة قوية عن طريق محترف الشباب كارلوس جونيور من خارج حدود منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها الحارس المعيوف بثبات وسيطر على الكرة.
وحاول فريق الشباب ترجمة سيطرته على أجواء المباراة، من خلال تسجيل هدف، في الدقيقة (19) من خلال تسديدة عن طريق محترفه فييتو من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء الهلال مرت أعلى العارضة لمرمى المعيوف.
وفي الدقيقة (23) شهدت تسديدة بعيدة المدى عن طريق محترف الشباب بانيغا، من خارج حدود منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها حارس الهلال عبد الله المعيوف.
وشهدت الدقيقة (24) ركلة ركنية أولى للهلال على يسار مرمى الشباب، نفذها ماتيوس بيريرا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، وصلت بشكل مباشر للحارس فواز القرني. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة (38) جاءت محاولة هجومية للهلال بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق ياسر الشهراني إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها إيغالو برأسية ضعيفة نسبيا تصدى لها حارس الشباب فواز القرني بسهولة.
وجاءت أولى البطاقات الصفراء في الدقيقة (39) من نصيب لاعب الشباب ألفريد ندياي، نتيجة تدخل قوي على لاعب الهلال.
وشهدت الدقيقة (45+2) تسديدة مباغتة عن طريق لاعب الشباب فييتو من وسط الملعب لمحاولة استغلال تقدم الحارس عبد الله المعيوف عن مرماه لكن كرته مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.
وكاد أن يسجل موسى ماريغا الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 53 لكن المدافع أحمد شراحيلي تدخل وحرمه من التسديد في الشباك.
وسجل الشباب هدف التقدم في الدقيقة 63، من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو، ليسجلها بنجاح اللاعب إيفر بانيغا.
وأهدر اللاعب موسى ماريغا فرصة محققة للهلال للتعادل في الدقيقة 74، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء حولها برأسه خارج المرمى.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الهلال ياسر الشهراني في الدقيقة 65.
وقرر مدرب الهلال رامون دياز إجراء 3 تبديلات في الدقيقة 70 بدخول سعود عبد الحميد وميشيل ديلجادو وصالح الشهري، بدلا من محمد البريك وماتيوس بيريرا ومحمد كنو.
وتعادل الهلال في الدقيقة 73 عن طريق اللاعب سلمان الفرج، بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس في التصدي لها.
ودخل تركي العمار في تشكيل الشباب في الدقيقة 75 بدلا من لوسيانو فييتو، وتلقى البطاقة الصفراء في الدقيقة 80.
وأهدر ميشيل ديلغادو فرصة محققة للهلال في الدقيقة 90، بعدما راوغ الحارس والدفاع لكنه لم يسدد الكرة بسرعة ليتدخل الدفاع ويحرمه في النهاية من إسكان الكرة في الشباك.
وكاد صالح الشهري أن يسجل هدفا قاتلا للهلال في الدقيقة 90+2، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه لكن الكرة خرجت أعلى العارضة.
وسجل أوديون إيغالو الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 14 من زمن الشوط الإضافي الأول، بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
هدددددف!⚽
د63′ الهدف الأول لـ الشباب عن طريق إيفر بانيغا
الهلال 0 × 1 الشباب#الهلال_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/NT1mn03Wkx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 3, 2022
هدددددف!⚽
د72′ هدف التعادل لـ الهلال عن طريق سلمان الفرج
الهلال 1 × 1 الشباب#الهلال_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/c6eSYDZz9a
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 3, 2022
هدددددف!⚽
د105′ الهدف الثاني لـ الهلال عن طريق إيغالو
الهلال 2 × 1 الشباب#الهلال_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/WO97eQKWEB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 3, 2022