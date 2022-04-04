التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أمس (الأحد)، برئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك وعدد من أعضاء مجلس الوزراء اليمني، تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال الأمير خالد إنه أكد لمجلس الوزراء اليمني حرص المملكة بقيادة تحالف دعم الشرعية على إحلال الأمن والسلام باليمن، ونقل لهم ترحيب المملكة ودعمها لإعلان الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي لليمن.
وأكد أن المملكة تأمل في أن تسهم مع الجهود السياسية من خلال المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربي، للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
من جانبه، ثمن رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك الدعم مقدم والمستمر من المملكة للشعب اليمني في مختلف الظروف، والتزامها الدائم بمساندة جهود الحكومة، ودعم سيادة وأمن واستقرار اليمن. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن المشاورات المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون تعطي بارقة أمل للشعب اليمني، ودفعة كبيرة لجهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار