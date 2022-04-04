نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مدير عام “المرور”: 5 مواقف لاستقبال المعتمرين والمصلين بمكة.. وهذا خط سيرهم للحرم
04/04/2022   8:25 ص

مدير عام “المرور”: 5 مواقف لاستقبال المعتمرين والمصلين بمكة.. وهذا خط سيرهم للحرم

+ = -
586

استعرض مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة، اللواء سلمان الجميعي، خطط استقبال المعتمرين والمصلين في أرجاء مكة المكرمة.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، أن هناك 5 مواقف لاستقبال المعتمرين والمصلين بالعاصمة المقدسة.

وأضاف أن هذه المواقف تتسع لأكثر من 44 ألف مركبة، أحدها على الطريق السريع في الشميسي ويتسع لـ10 آلاف مركبة، وآخر على طريق المدينة المنورة ويتسع لـ10 آلاف مركبة، وموقف “الليث” ويتسع لـ7 آلاف مركبة، وموقف “الهدا” ويتسع لـ7 آلاف مركبة، وموقف الطريق السيل ويتسع لـ10 آلاف مركبة.

وأشار إلى أنه تم تجهيز هذه المواقف بشكل كامل، حيث تم تزويدها بحافلات لنقل المعتمرين والمصلين والزوار إلى محطات داخل المنطقة المركزية، والتي يصل عددها إلى 9 محطات. وفق “أخبار 24”.

وذكر أنه بعد وصول المعتمرين والمصلين إلى هذه المحطات، فإنهم يتحركون مشيًا على الأقدام للوصول إلى بوابات الحرم المكي الشريف.

مدير عام “المرور”: 5 مواقف لاستقبال المعتمرين والمصلين بمكة.. وهذا خط سيرهم للحرم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885205471.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.