مدير عام “المرور”: 5 مواقف لاستقبال المعتمرين والمصلين بمكة.. وهذا خط سيرهم للحرم

استعرض مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة، اللواء سلمان الجميعي، خطط استقبال المعتمرين والمصلين في أرجاء مكة المكرمة.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، أن هناك 5 مواقف لاستقبال المعتمرين والمصلين بالعاصمة المقدسة.
وأضاف أن هذه المواقف تتسع لأكثر من 44 ألف مركبة، أحدها على الطريق السريع في الشميسي ويتسع لـ10 آلاف مركبة، وآخر على طريق المدينة المنورة ويتسع لـ10 آلاف مركبة، وموقف “الليث” ويتسع لـ7 آلاف مركبة، وموقف “الهدا” ويتسع لـ7 آلاف مركبة، وموقف الطريق السيل ويتسع لـ10 آلاف مركبة.
وأشار إلى أنه تم تجهيز هذه المواقف بشكل كامل، حيث تم تزويدها بحافلات لنقل المعتمرين والمصلين والزوار إلى محطات داخل المنطقة المركزية، والتي يصل عددها إلى 9 محطات. وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه بعد وصول المعتمرين والمصلين إلى هذه المحطات، فإنهم يتحركون مشيًا على الأقدام للوصول إلى بوابات الحرم المكي الشريف.
فيديو | مدير عام المرور لـ #نشرة_التاسعة: 5 مواقف لاستقبال المعتمرين والمصلين في أرجاء العاصمة المقدسة تتسع لأكثر من 44 ألف مركبة#الإخبارية pic.twitter.com/Fj8ldpKns5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 3, 2022