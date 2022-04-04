جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 80 مصلى في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت أنه تم فتح عدد من الأبواب للدخول والخروج، ومنها باب الملك عبدالله رحمه الله رقم (100)، والأبواب رقم (104، 106، 112، 173، 175، 176) من الجهة الشمالية، والأبواب رقم (114، 116، 119، 121، 123) من الجهة الغربية، والأبواب رقم (162، 165، 169) من الجهة الشرقية.
وقال مدير عام الإدارة العامة للتوسعة الشمالية، المهندس وليد المسعودي، إن تلك الأبواب تسهّل وصول المصلين وتوجههم للمصليات في الدور الأرضي والأول، والأول ميزانين والثاني، والثاني ميزانين، التي تمثل نسبة 95 % من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمبنى. وفق “أخبار 24”.
ونوه المسعودي إلى أن أعداد المصلين تزيد بشكل كبير تزامناً مع دخول شهر رمضان، مبيناً أن الفرق الميدانية بمشاركة الجهات ذات الاختصاص تباشر عملية دخولهم بكل يسر وسهولة إلى مبنى التوسعة.