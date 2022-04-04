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جديد المحليات > “المرور” يوضح طريقة الإبلاغ عن المركبة المُباعة خارج المعرض ولم يتم نقل ملكيتها
04/04/2022   8:23 ص

“المرور” يوضح طريقة الإبلاغ عن المركبة المُباعة خارج المعرض ولم يتم نقل ملكيتها

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، كيفية الإبلاغ عن مركبة جرى بيعها خارج المعرض ولم يتم نقل ملكيتها، وطريقة إسقاطها من سجلات البائع.

وبيّن المرور، أن الطريقة تكون من خلال مراجعة أقرب مرور إذا كانت المبايعة صادرة من معرض، أو التقدم ببلاغ لدى جهة الاختصاص في حال كانت المبايعة أو التسليم خارج المعرض.

وكان “المرور” قد أوضح في وقتٍ سابق خطوات إسقاط المركبة المهملة أو التالفة من سجل المرور، حيث تبدأ بتسليمها لأحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغى تسجيلها أو محال مكابس الحديد وإحضار ما يثبت ذلك، ثم تسليم لوحاتها ورخصة سيرها لإدارة المرور. وفق “أخبار 24”.

“المرور” يوضح طريقة الإبلاغ عن المركبة المُباعة خارج المعرض ولم يتم نقل ملكيتها

جديد المحليات
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