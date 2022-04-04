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جديد المحليات > “الأرصاد”: طقس اليوم مستقر على معظم المناطق .. وسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة
04/04/2022   8:23 ص

“الأرصاد”: طقس اليوم مستقر على معظم المناطق .. وسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين) طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال المملكة.

وذكر المركز أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر الى مترين على الجزئيين الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الاوسط.

وأضاف أن حالة البحر الأحمر خفيف الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج على الجزئيين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج مصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: طقس اليوم مستقر على معظم المناطق .. وسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة

جديد المحليات
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