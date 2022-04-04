“الجوازات” تدرج خدمة إصدار تصريح السفر إلى العراق في منصة “أبشر”

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الإثنين)، إدراج خدمة “إصدار تصاريح السفر إلى العراق” ضمن قائمة خدمة تواصل على منصة “أبشـر”.
وأكدت أنه يمكن الوصول للخدمة عبر حساب المستفيد في منصة أبشر، واختيار “خدمات” من قائمة خدماتي، ثم تحديد قطاع الجوازات ثم اختيار خدمـة تواصـل وتقديم طلب جديد وتحديد نوع الطلب “خدمة تصاريح السفر إلى الدول المستثناة” ثم اختيار الخدمة الفرعية “تصريح سفر إلى جمهورية العراق”.
وأضافت أن الخطوات التالية ستكون اختيار موقع اللجنة الأقرب لطالب التصريح، تليها كتابة وصف مختصر للطلب، وإرفاق صورة من الهوية الوطنية لطالب التصريح وكارت الأسرة للمرافقين، ونموذج التصريح المتوافـر فـي الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات، وإثبات سكن معتمـد مـن عمـدة الحـي فـي خانة المرفقات حسب الصيغ المتاحة على الموقع ثم تقديم الطلب. وفق “أخبار 24”.