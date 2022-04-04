“اتحاد الغرف السعودية” يحذر من العروض الوهمية لتقديم خدمات العمالة المنزلية

حذر اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلًا في اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية من انتشار عروض وهمية متنوعة لتقديم خدمات العمالة المنزلية أو للتنازل عن العاملات المنزليات بمبالغ زهيدة.
وأشار الاتحاد إلى أنه انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات لإغراء المواطنين الراغبين في استقدام العاملات المنزليات، كتأجيل الدفع إلى بعد الانتهاء من عملية نقل الخدمات للعاملات المنزليات.
وأوضح أنه يتم استخدام رسائل الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالمواطنين، وإعطائهم روابط وهمية بغرض إتمام عملية نقل الخدمات ودفع المصروفات النظامية، وهي في الأساس وسيلة يتم من خلالها سحب المبالغ من الحسابات البنكية للمواطنين. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن تلك الروابط قد تكون بأسماء شركات معروفة حتى يسهل خداع المواطن، مما يشكل جريمة احتيال إلكتروني مكتملة الأركان، مناشداً المواطنين عدم الانسياق لمثل تلك الرسائل والوسائل التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب سريعة، مستغلين حاجة المواطنين للعاملات المنزليات، خاصة في مثل هذه الأوقات من كل عام.