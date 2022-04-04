شراحيلي: أغلقنا جميع الخطوط أمام الهلال.. واستغلوا فرصتين في تحقيق الفوز

علق لاعب الشباب أحمد شراحيلي، على خساره فريقه أمام الهلال 1-2، مشيرا إلى أن فريقه كان يمكن أن يحسم اللقاء لصالحه من الشوط الأول، عطفاً على الفرص المهدرة.
وتلقى فريق الشباب الخسارة أمام الهلال، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال شراحيلي في تصريحات بعد المباراة: “أضعنا فرصاً كثيرة خلال الشوط الأول، لم نستغلها على الوجه الأمثل، ظهرنا بتكتيك مغاير، وهذا ما كنا نحتاجه في المباريات السابقة”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “أغلقنا جميع الخطوط أمام الهلال ووجدوا فرصتين استغلوها واستطاعوا التسجيل منها”.