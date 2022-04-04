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رياضة > “دياز” يُعلق على تأهل الهلال لنهائي كأس الملك
04/04/2022   2:22 م

“دياز” يُعلق على تأهل الهلال لنهائي كأس الملك

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علق المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز، على فوز فريقه أمام الشباب، بنتيجة 2-1، والتأهل إلى نهائي كأس الملك.

وقال دياز في تصريحات بعد المباراة: “كانت مباراة صعبة ومعقدة، وتتطلب تركيزاً عالياً وحيوية وهذا ما فقدناه بالشوط الأول”.

وأضاف: “لكن استطعنا العودة بالشوط الثاني وأضعنا العديد من الفرص، وسعداء بالانتصار والوصول للنهائي”.

وتابع: “سالم الدوسري أحد أعمدة الفريق الأساسية وغيابه قد يكون مؤثراً، لكن الذي أثر علينا فعلياً عامل الإرهاق خصوصاً اللاعبين الدوليين. وفق “أخبار 24”.

وأتم مدرب الهلال تصريحاته: “استعدنا قوتنا في الشوط الثاني وكسبنا، نهدي هذا الفوز لجماهيرنا”.

“دياز” يُعلق على تأهل الهلال لنهائي كأس الملك

رياضة
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