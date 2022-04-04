“الشؤون الإسلامية” تكمل فرش أكبر جامع بدول البلقان بالسجاد الفاخر

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشروع فرش جامع مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بالمركز الثقافي الإسلامي في البوسنة والهرسك، الذي يُعد واحدًا من أكبر المشروعات الحضارية في منطقة البلقان بمساحة تزيد على 5000 متر مربع.
وأكد الملحق الديني بسفارة المملكة بالبوسنة والهرسك، عامر العنزي، أن مشروع الفرش تم لكامل الجامع ومرافقه بنوعية فاخرة مقاومة للحريق والتعفن، تم تصنيعها من الصوف الفاخر، مقدمًا شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي يشرف ويتابع الأعمال بالمركز وهذا المشروع، تحقيقًا لتوجيهات القيادة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن المشروع يأتي في سياق عناية واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه تهيئة بيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه، لاسيما مساجد المراكز الإسلامية بدول العالم التي يرتادها آلاف المصلين.