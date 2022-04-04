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جديد المحليات > “الضمان الصحي” يوضح الخدمات المغطاة بالتأمين لمرضى التوحد
05/04/2022   2:44 ص

“الضمان الصحي” يوضح الخدمات المغطاة بالتأمين لمرضى التوحد

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أوضح مجلس الضمان الصحي الخدمات التي يغطيها التأمين الصحي لمرضى التوحد.

وتشمل الخدمات المقدمة للمتوحدين، تشخيص اضطراب طيف التوحد، والإجراءات التشخيصية الطبية، التي تشمل الرنين المغناطيسي وتحليل جينات وأمراض استقلابية وخلافه، بالإضافة إلى الاستشارات الطبية والنفسية.

كما تشمل التقييم النفسي واختبارات القياس النفسي التي تشمل مقياس التوحد كارز وغارز وإيدوس، ومقاييس الكيف البيتي والذكاء 10، بالإضافة إلى التأهيل الطبي المتمثل في علاج تخاطب وعلاج وظيفي وعلاج تعديل سلوك، وبرنامج التدخل المبكر للأطفال أقل من 6 سنوات بحد أدنى 3 ساعات باليوم 3 مرات أسبوعيًا لمدة عامين.

"الضمان الصحي" يوضح الخدمات المغطاة بالتأمين لمرضى التوحد

وفق “أخبار 24”.

“الضمان الصحي” يوضح الخدمات المغطاة بالتأمين لمرضى التوحد

جديد المحليات
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