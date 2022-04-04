بمشاركة أكثر من 4500 شخص.. “أمانة المدينة” تطلق عدداً من المبادرات التطوعية خلال رمضان

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة عدداً من المبادرات التطوعية خلال شهر رمضان المبارك، للإسهام في تكثيف الرقابة البلدية والمجتمعية، والحد من افتراش الباعة الجائلين وتنظيم أعمال النقل الترددي.
وأوضحت الأمانة أن إجمالي الفرص المطروحة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 16 فرصة تطوعية، يشارك فيها ما يزيد على 4500 متطوع ومتطوعة لمتابعة وخدمة زوار المدينة المنورة وأهلها، والحصول على ساعات تطوعية طوال شهر رمضان المبارك.
ونوهت إلى أنها ستطرح أيضاً 12 فرصة تطوعية كل 5 أيام لتغطية مناطق شمال وجنوب وغرب المسجد النبوي تبدأ يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى الثالثة فجراً.
وفق “أخبار 24”.