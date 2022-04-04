“تطوير الدرعية” تعلن عن حزمة مبادرات وفعاليات مجتمعية وثقافية خلال شهر رمضان

تطلق هيئة تطوير بوابة الدرعية جملة من الفعاليات والمبادرات والأنشطة، ضمن برنامجها لشهر رمضان المبارك، وذلك بغرض تعميق مشاركتها المجتمعية من خلال تفاعلها مع المجتمع المحلي للدرعية.
وتشمل المبادرات والفعاليات التي تقوم بها الهيئة، مبادرة “سلال رمضان”، والتي سيتم خلالها توزيع سلال رمضانية لأكثر من ألف مستفيد عبر جمعيات الدرعية الخيرية، ومبادرة “أذان الدرعية”، التي تقام للعام الثاني على التوالي في شهر رمضان المبارك، حيث يرفع فيها الأذان المحلي لصلاة المغرب بتوقيت الدرعية من خلال 30 شابا من طلاب مدارس محافظة الدرعية بأصواتهم المميزة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
كما تطلق الهيئة مسابقة “أبنشدك عن” بنسختها الثانية، والتي تهدف إلى التوعية بالمعالم التاريخية والتراث الإنساني والثقافي العريق في “جوهرة المملكة” للتثقيف والتعريف بتاريخ الدولة السعودية الممتد من ثلاثة قرون، كما تطلق الهيئة لأول مرة مبادرة مجلس الدرعية، والتي تبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن إجراء لقاءات مرئية مع شخصيات محورية كان لها دور كبير في إعادة إحياء وتأهيل الدرعية التاريخية. وفق “أخبار 24”.
ونفّذت الهيئة حملة تحسين المساجد التاريخية في منطقة الدرعية، والتي شملت هذا العام 4 مساجد، بهدف تجهيزها بكافة الاحتياجات الأساسية، والتي تتنوع بين توفير أجهزة التكييف وعمليات الصيانة الأساسية للمرافق.