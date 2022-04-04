“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المستوردين للاستفادة من الخدمات الجمركية عبر موقعها الإلكتروني

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عملاءها المستوردين إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المتاحة عبر موقعها، والتي تمكّنهم من إنهاء إجراءاتهم الجمركية والحصول على الخدمة بخطوات مُيسرة وواضحة.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية المُقدّمة عبر موقع الهيئة تشمل خدمة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية، التي تتيح إمكانية تأجيلها لمدة 30 يومًا من تاريخ عملية الفسح، بحيث يمكن للمستوردين التقدم بطلب التأجيل من خلال تحديد المسار المناسب، سواء بتقديم الضمان البنكي أو الإقرار المستندي.
وتشمل الخدمات التي أتاحتها الهيئة عبر موقعها خدمة استرداد الرسوم الجمركية، بحيث يمكن للمستوردين طلب إعادة المبالغ المحصلة مسبقًا من الهيئة كرسوم جمركية، في حال ثبوت أحقيتهم بالاسترداد وفق الضوابط والشروط التي تتماشى مع نظام الجمارك الموحد. وفق “أخبار 24”.
كما شملت الخدمات الجمركية المتاحة عبر موقع الهيئة، خدمة طلب الاسترداد الخاصة بقواعد المنشأ الوطنية، والتي تتيح للمستوردين طلب استرداد الرسوم الجمركية على المنتجات التي اكتسبت صفة المنشأ في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أتاحت الهيئة خدمة الاعتراض على قرارات التحصيل والتغريم وطلبات الاسترداد المرفوضة.