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جديد المحليات > “الأرصاد”: تكوّن سماء غائمة وطقس مستقر على معظم المناطق
05/04/2022   8:21 ص

“الأرصاد”: تكوّن سماء غائمة وطقس مستقر على معظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، تكوّن سماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال المملكة، وطقس مستقر على معظم المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

وأضاف أن حالة البحر الأحمر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: تكوّن سماء غائمة وطقس مستقر على معظم المناطق

جديد المحليات
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