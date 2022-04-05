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جديد المحليات > “أخطر مما تظنون”.. “أمن الدولة” يحذر من إعطاء الأموال للمتسولين ويبين خطورة ذلك
05/04/2022   8:17 ص

“أخطر مما تظنون”.. “أمن الدولة” يحذر من إعطاء الأموال للمتسولين ويبين خطورة ذلك

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حذرت رئاسة أمن الدولة من خطورة إعطاء الأموال للمتسولين، أو التبرع لجهات مجهولة غير مصرح لها.

ونشرت “أمن الدولة” مقطعًا تمثيليًا يبيّن المخاطر الناجمة عن التبرع لأشخاص أو جهات غير معلومة وغير مصرح لها بتلقي التبرعات.

وأظهر المقطع أحد الأشخاص الملثمين محاطًا بثلاثة أطفال مشردين لاستغلالهم في أعمال التسول غير المشروع، وتبين أنه مدجج بالأسلحـة والمتفجرات للتخطيط لعمل إرهـابي. وفق “أخبار 24”.

وقالت الرئاسة في تعليقها على المقطع: “قد يكونون أخطر مما تظنون؛ فاجعلوا تبرعاتكم عبر الجهات المصرح لها، تبرعك للمجهولين يزيد من احتمالية تمويل الإرهاب”.

“أخطر مما تظنون”.. “أمن الدولة” يحذر من إعطاء الأموال للمتسولين ويبين خطورة ذلك

جديد المحليات
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