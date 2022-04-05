“الجوازات”: يمكن للحاضن استخراج جواز وتصريح سفر للمحضون في هذه الحالة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراءات اللازمة لحصول الأم الحاضن على جواز وتصريح سفر للمحضون للتمكن من السفر خارج المملكة.
وبيّنت “الجوازات” أنه في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن مراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، لافتة إلى أن ذلك يشمل صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة “عدم السفر بالمحضون”.
وجاء توضيح “الجوازات” ردًا على استفسار من سيدة مطلقة لديها طفل ترغب في استخراج جواز سفر له والسفر به خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.