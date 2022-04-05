“سعود الطبية” توجه نصائح رمضانية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية

أكدت مدينة الملك سعود الطبية أن أمراض القلب والأوعية الدموية تُعد من الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، لافتة إلى أن الصيام في رمضان يُمثل تغييرًا وكسرًا للروتين اليومي وهذا يؤثر بشكل إيجابي على القلب والأوعية الدموية.
وشددت على أهمية تناول الطعام باعتدال وتجنب الإفراط في وجبتي الإفطار والسحور.
وأوصت بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن وقليلة السعرات والغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه، وتناول الحبوب الكاملة التي تلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم.
من جانيه أكد استشاري ومدير مركز صحة القلب بالمدينة الدكتور مبارك الدوسري أهمية اتباع تلك النصائح وأهمية الابتعاد عن تناول الدهون غير الصحية الغنية التي تزيد مستوى الكوليسترول في الدم وتزيد خطر الإصابة بتصلب الشرايين . وفق “أخبار 24”.
ونوّه الدكتور الدوسري على تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة مثل: رقائق البطاطس أو المثلجات، والحرص على تناول البروتين من مصادر قليلة الدسم مثل منتجات الألبان والحليب قليلة الدسم وصدر الدجاج منزوع الجلد والحليب خالي الدسم.
وأشار إلى أهمية تناول الأسماك كبديل عن اللحوم الحمراء، لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تُسهم في خفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم، خاصة أسماك السلمون والماكريل والرنجة، كذلك إضافة بذور الكتان والجوز وفول الصويا وزيت الكانولا إلى السلطات لاحتوائها أيضًا على أحماض أوميغا 3 الدهنية وتناول البقوليات لأنها مصدر جيد للبروتين، ولا تحتوي على الكوليسترول، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، والتقليل من تناول الأطعمة المالحة، وزيادة شرب الماء بما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا .