مستجدات كورونا في المملكة.. صفر وفيات لأول مرة منذ عامين

لم تشهد الـ24 ساعة الماضية تسجيل أي حالات وفاة بفيروس كورونا، لأول مرة منذ 30 مارس 2020، ليبقى مجموع حالات الوفاة نتيجة المرض عند 9050 حالة، وذلك طبقاً لبيانات وزارة الصحة.
وارتفعت الإصابات الجديدة بشكل طفيف، مسجلة 116 حالة، بارتفاع قدره 12 حالة عن يوم أمس، لكنها تبقى في مستوياتها المنخفضة التي بدأت منذ 19 يناير 2022.
وتواصل ارتفاع حالات التعافي من الفيروس، حيث شهدت الساعات الـ24 الماضية شفاء 298 شخصاً من كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 735699 من أصل 751296 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن الوضوع الوبائي لكورونا في المملكة أن الحالات الحرجة سجلت انخفاضاً جديداً، حيث غادرت حالتين العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة نتيجة كوفيد 19 إلى 90، لتواصل منحناها التنازلي الذي بدأته منذ مطلع فبراير الماضي.