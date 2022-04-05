“الموارد البشرية”: الزوجة معرضة للسجن والغرامة إذا ارتكبت هذه المخالفة عند طلب معاش الضمان الاجتماعي

–أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الزوجة قد تصبح معرضة للسجن والغرامة في حال تقديمها طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون إضافة جميع أفراد الأسرة عند التسجيل.
وأبانت الوزارة أن التسجيل دون إضافة جميع أفراد الأسرة عند تقديم طلب المعاش مثل قيام الزوجة بالتسجيل مع أبنائها دون إضافة زوجها، أو أي من الأبناء لوجود دخل لديهم قد يمنع من استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.
وأكدت أن مثل هذا السلوك يعـد مخالفة لأحكام نظام الضمان الاجتماعي بالحصول على أموال الزكاة من غير وجه حق. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن مرتكبي مثل هذه المخالفات يتعرضون للمساءلة القانونية، ويتم معاقبتهم بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، أو السجن لمدة سنة أو بهما معا.